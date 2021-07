SUTRA SUNČANO UZ MALU OBLAČNOST, UVEČE MOGUĆA KIŠA

U BiH sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a prolazna kiša ili pljuskovi mogući su tokom večeri.

Ujutro će biti vedro i sunčano, na sjeverozapadu uz malu prolaznu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Kalinovik i Čemerno 20, Han Pijesak 21, Sokolac 22, Gacko i Mrakovica 23, Drinić, Nevesinje i Srebrenica 24, Mrkonjić Grad 25, Sarajevo, Rudo i Šipovo 26, Doboj, Zvornik, Novi Grad i Prijedor 27, Banjaluka, Bijeljina, Višegrad i Foča 28, Bileća 29, Trebinje 31, Mostar i Neum 32 stepena Celzijusova.

