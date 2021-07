DODIK: INCKO ZAKUCAO POSLJEDNJI EKSER U MRTVAČKI SANDUK BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da Valentin Incko nastavlja da vrši zločine prema srpskom narodu i još jednom je pokazao da je osvjedočeni srbomrzac.

Dodik je istakao da je odlukom o zabrani negiranja genocida Incko zakucao posljednji ekser u mrtvački sanduk u BiH, koja poslije ovoga ne može više da funkcioniše.

“Incko nema pravo da donosi ovakve odluke i ona je pravno neutemeljena. Ovo će donijeti mnogo zla u BiH”, naglasio je Dodik i poručio da se u Srebrenici nije desio genocid, nego teški zločin.

On je najavio da će sljedeće sedmice biti održana sjednica parlamenta Srpske i Republika Srpska će dati institucionalni odgovor “na ovakvu sramnu odluku spodobe kao što je Incko”.

“Pozivam sve političke partije u Srpskoj da djelujemo jedinstveno, jer je ovo pitanje Republike Srpske i srpskog naroda”, konstatovao je Dodik.

Dodik je rekao da Republika Srpska ovu odluku treba da odbaci, te da zabrani djelovanje Suda i Tužilaštva BiH na svom prostoru, i da se brani putem svojih sistema bezbjednosti od pokušaja da bilo ko ovdje djeluje.

“Treba da odbacimo djelovanje /Agencije za istrage i zaštitu BiH/ Sipe na prostoru Republike Srpske i odbacimo mogućnost da se bilo ko procesuira na organima BiH, a pravosuđe Republike Srpske odvojiti iz sistema koji do sada postoji. To su mjere koje ću predložiti. Da li će parlament to prihvatiti, vidjećemo”, poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska treba odlučno da nakon svega ovog što joj se pokušava nametnuti iskaže svoj put ka samostalnosti.

Dodik je istakao da ovakva odluka nije dio Inckovog ovlaštenja, već da on oživljava mrtvaca koji se zove visoki predstavnik, ali da se od sina oficira Gestapoa ništa drugo prema Srbima nije moglo ni očekivati.

“Republika Srpska ovo odbacuje. U Srebrenici se nije desio genocid, to kaže međunarodna komisija, koja je upravo izdala svoj izvještaj. To kažu mnogi relevantni faktori u svijetu, mnogi koji su stručni za tako nešto, a i činjenica da se na ovaj način nastoji pokriti upravo ta priča o genocidu, govori o tome da je taj genocid sumnjiv i da se pokušava nametnuti na nasilan način kao obaveza srpskom narodu”, istakao je Dodik.

On je poručio da Srbi ovo nikada ne smiju da prihvate, ni po cijenu bilo kakvih egzekucija.

“Srbima se nameću zakoni koji nemaju pravnu osnovu ni utemeljenje u Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma. Kreiraju se ustavna i druga rješenja kroz Ustavni sud, nameće nam se visoki predstavnik koji nema podršku Savjeta bezbjednosti i Republika Srpska je prisiljena da krene u proces koji vodi procesu disolucije”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je način na koji će se Republika Srpska odnositi prema ovim pitanjima.

“U BiH nema dijaloga, u BiH se sve pokušava nametnuti silom međunarodnog faktora da bi se došlo do pozicije svršenog čina u kojem bi Srbi trebalo da izgube svoju autonomiju, državu, identitet i da se kao potlačeni i poniženi pokunjeno kreću kroz istoriju”, naveo je Dodik.

Dodik je istakao da kao funkcioner Republike Srpske, koji je dobio podršku srpskog naroda, to neće dozvoliti.

On je ponovio da se genocid nije desio, te da je to trajna ocjena, kao i da Republika Srpska ne smije pokleknuti pred sramotnim pokušajima koji dolaze od visokog predstavnika, za koje on nema ni konsenzus članica Savjeta za implementaciju mira /PIK/ niti Savjeta bezbjednosti UN.

“Savjet bezbjednosti je prihvatio Inckovu ostavku i kako je moguće da neko ko je razvlašćen i čija je ostavka prihvaćena može da donosi ovako nešto. Možda tome odgovaraju kuloarska priče iz Sarajeva, koje sam čuo, da je Incko primio nekoliko miliona evra za ovakve stvari”, rekao je Dodik.

On je upitao šta vrijedi govoriti pred silom i ignorancijom koja se ovdje pokazuje.

“S druge strane, ovo je izazov i šansa za nas Srbe. Šansa da odlučno odbacimo ovakvo trvenje međunarodnog faktora i da vodimo računa o sebi. Ovo je ključni trenutak u kojem ćemo kao narod ili opstati sa Republikom Srpskom i svojim identitetom ili ćemo kroz kratko vrijeme izgubiti šansu da postojimo na ovim prostorima”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, sve ono što je prije 100 godina radio Benjamin Kalaj, kao izaslanik Austro-Ugarske, dešava se i kroz dva svjetska rata, te kroz nastojanja da se razbije Jugoslavija, a onda i kroz djelovanja visokih predstavnika.

Dodik je ponovio da Srbi nisu ništa uradili da bi destabilizovali situaciju u BiH.

“Naša nastojanja će ići na to da se branimo i mi ćemo se braniti. Poručujem im da kod nas nema straha i ponoviću da nije bilo genocida u Srebrenici. Zovite me za deset dana i isto ću reći”, naveo je Dodik.

On je dodao da ovo nije nimalo jednostavna situacija koja će posijati mnogo zla u BiH, te da bi bilo bolja da se bez ove odluke pokušalo doći do dogovora o tome kako ići dalje.

Dodik je rekao da ova odluka ne dozvoljava da se ide dalje i da ona nije o pomirenju.

“Neka je sramota Incka, i koji god ga Srbin bilo gdje sretne treba da okrene glavu od takve spodobe koja je sve činila da Srbima ovdje zagorča život i da im ostavi tako teško breme i nasljeđe, koje treba da uruši našu samosvijest o tome. Mi priznajemo da se u Srebrenici desio teški zločin, ali je neprihvatljivo da se stradanje Srbe ne kvalifikuje kao zločin, kada je stradao identičan broj Srba kao i Bošnjaka”, napomenuo je Dodik.

On je dodao da je ironično odbačena mogućnost da se sudi ratnom komandantu takovozvane Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, za kojeg i značaj broj muslimana tvrdi da je počinio zločine.

Dodik je ponovio i da Srbi nikada ne smiju zaboraviti djelovanje Valentina Incka, koji nije dobrodošao među srpski narod.

Odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo je dopune u Krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava “negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca”.

/SRNA/