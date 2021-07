NA SNAZI CRVENI METEOALARM

Crveni meteoalarm danas je na snazi za područja Trebinja, Višegrada, Foče, Mostara, Sarajeva i Tuzle zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha.

Na području Trebinja, Višegrada i Foče danas se očekuje temperatura vazduha od 38 do 40 stepeni, u Mostaru do 41, Sarajevu do 39, a Tuzli do 38 stepeni Celzijusovih.

Za područje Tuzle na snazi je i žuti meteoalarm zbog mogućih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Na području Banjaluke, Prijedora, Livna i Bihaća na snazi je narandžasti meteoalarm zbog očekivanih ekstramno visokih temperatura.

U Banjaluci i Prijedoru očekuje se maksimalna temperatura vazduha od 35 do 38 stepeni Celzijusovih, a lokalno i stepen više, a na području Livna i Bihaća od 33 do 36 stepeni.

Crveni meteoalarm ukazuje na veoma opasno vrijeme i vremenske pojave koje mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti opasne po bezbjednost ljudi i životinja.

Narandžasto upozorenje znači da je vrijeme opasno – prognozirane su neuobičajene vremenske prilike, a šteta i ljudske žrtve su moguće.

/SRNA/