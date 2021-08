SRPSKE ORGANIZACIJE: PREMALO LI JE ŽRTAVA ZA JEDAN DAN ŽALOSTI, GRADONAČELNIČE?

Osuditi zločin, uzeti učešće u žalosti, te dostojanstveno obilježiti tragične datume iz skore istorije, naročito ukoliko se radi o najvećem etničkom čišćenju još od užasa Drugog svjetskog rata, trebao bi biti nadnacionalan, ljudski čin.

Tu obavezu ima pogotovo neko ko je, barem deklarativno, prvi čovjek Distrikta i gradonačelnik svih njegovih građana. Neko ko bi trebao voditi primjerom. Čini se da takvog gradonačelnika ipak nemamo.

Uprkos činjenici da su sve srpske stranke zatražile da se 4. avgust proglasi Danom žalosti, 200.000 ljudi prognanih sa svojih vijekovnih ognjišta, te 2.000 ubijenih, za gradonačelnika nisu bili dovoljni.

Koliko vrijede srpski životi? Koliko nas je trebalo ubiti, protjerati, koliko srpskih kuća zapaliti da bismo “zaslužili” dan žalosti?

Srbi u Brčko distriktu juče su pokazali da sitne političke interese mogu zaboraviti kada je u pitanju viša stvar. A od kulture pamćenja, od obaveze koju imamo prema onoj koloni koja je prošla i kroz Brčko – teško da ima više.

Pokazali smo to napuštanjem sjednice Vlade, pokazali smo to skupom kod Spomenika braniocima Brčkog, pokazivaćemo to i u budućnosti.

Broj mladih ljudi na Spomeniku jasan je garant toga.

Možda oni dočekaju gradonačelnika koji će raditi za sve građane našeg grada.