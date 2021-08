SUTRA VEOMA TOPLO, DO 35 STEPENI CELZIJUSOVIH

Sutra će u BiH biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperaturu vazduha do 35 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro ili uz malu oblačnost, a ponegdje uz prolaznu maglu oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu i sjeveru do 20, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu, jugoistoku i do 35 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog i jugozapadnog smjera.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je u Hercegovini.

/SRNA/