U BiH sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost, te temperaturu vazduha i do 38 Celzijusovih stepeni.

Jutarnja temperatura od 15 do 19, lokalno na jugu i sjeveru do 20, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu, jugoistoku i do 38 Celzijusovih stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog i jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas preovladava pretežno sunčano.

/SRNA/