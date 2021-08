ANTICIKLON “LUCIFER” HARA EVROPOM

Rekordne temperature, šumski požari i stravične poplave. Svijet je na ivici meteorološke krize, a vremenski uslovi su nestabilniji nego ikad u skorijoj istoriji.

Uzrok za ove stravične nepogode jeste anticiklon, kog su nazvali Lucifer, a koji je Evropi donio vreli talas. Anticikloni se formiraju kada vazduh “tone” i tako izaziva visok pritisak – što znači da se zagrijava i zadržava više vlage. Vjetrovi su onda slabi, pritisak ostaje visok i tako se formira suv i topao vazduh.

Lucifer i njegova vrelina stigli su nam sa sjevera Afrike, i zagrijali kontinent toliko da je na Siciliji u srijedu oboren temperaturni rekord u Evropi. Izmjereno je nevjerovatnih 48,8 stepeni Celzijusa. Italijani strahuju da će ovaj anticiklon dovesti do temperaturnih rekorda širom zemlje, ali i do širenja požara.

Brojni naučnici smatraju da je za ovakve vrućine krivo globalno zagrijavanje i stalni rast temperature, a meteorolozi kažu da je pored anticiklona odgovorna i “toplotna kupola”, meteorološka anomalija, prenosi “Telegraf.rs”.

Toplotna kupola je u osnovi planina toplog vazduha zarobljena na jednom mjestu zbog vazdušnih strujanja u gornjem sloju atmosfere, odnosno povezani sistem niskog i visokog pritiska koji se zadržava u regionu, odnosno izgleda kao da smo zarobljeni u loncu sa poklopcem.

Požari bukte širom svijeta

Vatrogasci u Italiji se i dalje bore sa stravičnim požarima koji bjesne na Siciliji. Uništeno je mnogo šuma, a vatra prijeti i domaćinstvima. Požari su zabilježeni i duž Jadranske obale, a više ljudi je povrijeđeno u pokušaju da spriječi da vatra stigne do njihovih kuća.

Ono što treba napomenuti jeste da su požari uslijedili nakon stravičnih poplava koje su prije nekoliko nedjelja zahvatile Italiju i izazvale klizišta na jezeru Komo.

Istražuje se da li je požar podmetnut, ali mnogi stručnjaci vjeruju da su uzrok ipak ekstremni vremenski uslovi, izazvani klimatskim promjenama.

U Grčkoj se već deset dana bore sa stravičnim požarima, najgorima u skorijoj istoriji, koji su uništili na hiljade hektara šuma. Najdramatičnije je na Eviji, a požari su bjesnili i oko Atine. U pomoć grčkim vatrogascima stigle su i kolege iz Srbije koji su, nakon višednevne borbe sa buktinjom na Eviji, sada odletjeli da brane i Peloponez.

Vjetar koji je brzo mijenjao pravac i izuzetno visoke temperature hrabrim vatrogascima su znatno otežavali posao na terenu.

“Očigledno je da klimatske promjene utiču na cijelu planetu. Ovo je objašnjenje, a ne izgovor ili alibi. Mogli smo da učinimo sve što je u našoj moći, ali u mnogim slučajevima to nije dovoljno i nismo dorasli protivnik u borbi sa prirodom”, izjavio je premijer Kirijakos Micotakis.

U Turskoj poplave i stravični požari

I Turska se prethodnih sedmica borila sa stravičnim požarima na više lokacija duž Sredozemlja. Mještani kažu da nikad nešto gore nisu vidjeli. U jednom trenutku u zemlji je buktalno više od 120 požara. Osam ljudi je izgubilo život, a na desetine je povrijeđeno u borbi sa vatrenom stihijom.

Požari u Turskoj nisu rijetki, pogotovo u vrelim ljetnjim mjesecima, međutim stručnjaci ističu da je ono što se ove godine dogodilo mnogo gore nego ranijih godina.

Policija istražuje da li su požari podmetnuti, ali stručnjaci za sve okrivljuju klimatske promjene, koje su dovele do toga da temperatura bude pet do šest stepeni Celzijusa viša, nego što je to prosjek za ovo doba godine.

Dok se na jugu bore sa vatrenom stihijom, na sjeveru zemlje više od 25 ljudi izgubilo je život u stravičnim poplavama. Bujice su izazvale i klizišta, a stručnjaci smatraju da su ove stravične poplave takođe uzrok klimatskih promjena.

Vatra guta sela u Alžiru, stradalo više od 60 ljudi

Najmanje 65 osoba stradalo je u požarima koji su izbili u Alžiri. Vatra guta šume i sela istočno od prijestonice, a brdoviti region guši se u oblaku dima.

Premijer Ajman Benabderaman rekao je da su “požari izuzetno sinhronizovani”, dodajući da se osnovano sumnja da ih je neko podmetnuo. On je pozvao okolne države da priteknu Alžiru u pomoć, s obzirom na to da nemaju letjelice kako bi vatru gasili iz vazduha.

Zapadni dijelovi SAD, posebno Kalifornija, oduvijek su mučili muku sa visokim temperaturama i požarima. Međutim, požar Diksi već tri nedjelje divlja Kalifornijom.

U Grinvilu je preživjela jedna jedina zgrada, a svuda okolo je prah i pepeo. Vatrogasci su uspjeli da djelimično lokalizuju požar, ali vatra je i dalje prijetnja za oko 10.000 domova.

Gore požari i u blizini Oregona i države Vašington, a zvaničnici i stručnjaci tvrde da su klimatske promjene samo potpomogle šumske požare.

/Agencije/