OKONČAN DOKAZNI POSTUPAK U SLUČAJU ZEJĆIROVIĆ

Na suđenju Suanu Haliloviću, Samidu Šabanoviću, Nihadu Hukiću i Suvadu Djedoviću, optuženima za otmicu i svirepo ubistvo Edina Zejćirovića, okončan je dokazni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH. Završnu riječ u ovom slučaju Tužilaštvo Brčko distrikta BiH iznijet će 27. avgusta, a odbrana tri dana kasnije. Na prijedlog Tužilaštva, sud je optuženima ponovo produžio pritvor za dva mjeseca, koji je po ranijem rješenju trajao do 18. jula.

Podsjetimo, 8. maja 2020. godine Tužilaštvo Distrikta podiglo je optužnicu protiv Halilovića, Šabanovića, Hukića i Djedovića optuživši ih da su 17. novembra 2019. godine, po prethodnom dogovoru, a nakon što ih je prvooptuženi okupio, oteli i potom do smrti pretukli i mučili Edina Zejćirovića. Tokom šestomjesečne istrage, Tužilaštvo je prikupilo, a zatim uz optužnicu sudu dostavilo blizu tri stotine dokaza, čije je izvođenje okončano još u novembru prošle godine. Od tada su pred Osnovnim sudom izvođeni dokazi odbrane, a dokazni postupak završen je na posljednjem ročištu za glavni pretres održanom 30. jula ove godine, nakon čega je u ovom predmetu zakazano iznošenje završnih riječi. Od početka postupka optuženi se nalaze pritvoru, koji im je određen odmah po hapšenju, imajući u vidu krivična djela za koja se terete, a koja su posebno teška s obzirom na način izvršenja i posljedice. Tokom cijelog suđenja zadržala se bojazan da bi njihovo puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, a takođe i opasnost od bjekstva drugooptuženog Šabanovića.

Optuženima se, prema Krivičnom zakonu Distrikta, sudi za krivično djelo otmice počinjeno u sastavu grupe (iz člana 177 stav (2)) s propisanom kaznom zatvora od jedne do deset godina, te za krivično djelo ubistva na svirep način (iz člana 163 stav (2) tačka 1)). Za svirepo ubistvo zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora, koja se može izreći svima osim Šabanoviću, a koji u vrijeme izvršenja krivičnih djela nije imao navršenih dvadeset i jednu godinu života. U skladu sa zakonom, njemu se može izreći kazna zatvora do gornje granice od dvadeset godina, ali najmanje deset godina prema zakonskom minimumu za to krivično djelo.

Preduzimanje radnji krivičnog gonjenja prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 16.8.2021. godine