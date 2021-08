BRČKOM PREDSTOJE NAJTEŽE, ALI NAJVAŽNIJE REFORME

Sezona godišnjih odmora i povoljna epidemiološka situacija omogućili su organima vlasti prijeko potreban predah. Ali sada je vrijeme da se ponovno fokusiraju na značajan posao koji predstoji.

Tokom protekle godine zabilježen je važan napredak u pogledu transparentnosti budžeta, razvoja infrastrukture i poslovnih ulaganja, što su pokretači ekonomskog rasta Distrikta. No, za održivost ovih postignuća potrebno je da prioritet ove jeseni budu borba protiv korupcije, reforma javne uprave, te jačanje odgovornosti javnih preduzeća, izjavio je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan.

To prije svega znači stvaranje svih neophodnih uslova za nezavisan i efikasan rad Komisije za utvrđivanje sukoba interesa i Ureda za borbu protiv korupcije koji su, zajedno sa Policijom i Tužilaštvom, odgovorni za iskorjenjivanje korupcije i zloupotreba javnih funkcija u Distriktu. Time će se vratiti povjerenje javnosti u one koji su na vlasti i koji rade u službi građana Distrikta. Da bi se ovo ostvarilo, rezultati rada ovih institucija moraju biti vidljivi svima na proljeće, kada budem govorio na obilježavanju 22. godišnjice Distrikta. Ako se se ti rezultati ne budu vidjeli, onda će to značiti samo jedno – da političke stranke nisu spremne promijeniti svoj pristup vršenju vlasti.

Isto vrijedi i kad se radi o tome hoćemo li ove jeseni u Distriktu imati aktivan pristup provođenju prijeko potrebnih reformi u oblasti javne uprave, državne službe i javnih preduzeća. Građani Brčkog trebaju imati jednako kvalitetne i pristupačne javne usluge kao i oni u Evropskoj uniji, uključujući brzu i pouzdanu e-upravu, te odgovorne javne službenike opredijeljene da rade svoj posao za građane zbog kojih su tu.

Samo s provođenjem ovih reformi, Distrikt će imati vlast bez korupcije i političkog pokroviteljstva. Bez toga organi vlasti neće biti uspješni u stavljanju Brčkog na ekonomsku kartu regije, u privlačenju dobrih poslova u privatnom sektoru i zaustavljanju odliva mladih ljudi iz Distrikta.

Supervizor je u ponedjeljak razgovarao o ovim i drugim temama na sastancima sa vodstvom Vlade i Skupštine Distrikta, konsultanticom Vlade Distrikta za Program integrisanog razvoja koridorima Save i Drine koji provodi Svjetska banka, šefom Instituta za planiranje, projektovanje i razvoj, šefom Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, šefom Jedinice za provođenje projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, te predsjednikom brčanskog ogranka NiP-a.