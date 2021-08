SLUČAJ ZEJĆIROVIĆ – TUŽILAŠTVO IZNIJELO ZAVRŠNU RIJEČ, ZATRAŽENO ADEKVATNO KAŽNJAVANJE OPTUŽENIH

Na suđenju Suanu Haliloviću*, Samidu Šabanoviću*, Nihadu Hukiću* i Suvadu Djedoviću*, optuženima za otmicu i svirepo ubistvo Edina Zejćirovića, danas je pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH započelo iznošenje završnih riječi. Detaljnim osvrtom na brojne izvedene dokaze, Tužilaštvo Distrikta je u završnoj riječi ocijenilo dokazanom krivicu optuženih za otmicu i kvalificirano ubistvo, kojem je prethodilo agresivno i bezobzirno mučenje žrtve. S obzirom na krivična djela za koja se terete i okolnosti pod kojima su počinjena, Tužilaštvo je od suda zatražilo da se optuženi, u skladu sa zakonom, adekvatno kazne.

Optužnicu protiv Halilovića, Šabanovića, Hukića i Djedovića Tužilaštvo Distrikta podiglo je 8. maja 2020. godine optuživši ih da su 17. novembra 2019. godine, po prethodnom dogovoru, a nakon što ih je prvooptuženi okupio, oteli i potom do smrti pretukli i mučili Edina Zejćirovića. Nakon provedenog dokaznog postupka pred sudom, Tužilaštvo se danas posebno osvrnulo na nalaze sudskih vještaka koji su istakli da je Edin usljed brojnosti nanesenih povreda trpio jake fizičke bolove, te da je konstantno imao strah visokog intenziteta uz osjećaj životne ugroženosti. Zaključeno je da sve ukazuje na upornost izvršilaca u počinjenju krivičnog djela, te njihovu bezobzirnost i agresivnost koja se ogledala i u ponižavajućem ponašanju prema žrtvi, prvenstveno od strane optuženog Halilovića.

Optuženima se, prema Krivičnom zakonu Distrikta, sudi za krivično djelo otmice počinjeno u sastavu grupe (iz člana 177 stav (2)) s propisanom kaznom zatvora od jedne do deset godina, te za krivično djelo ubistva na svirep način (iz člana 163 stav (2) tačka 1)). Za svirepo ubistvo zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora, koja se može izreći svima osim Šabanoviću, a koji u vrijeme izvršenja krivičnih djela nije imao navršenih dvadeset i jednu godinu života. U skladu sa zakonom, njemu se može izreći kazna zatvora do gornje granice od dvadeset godina, ali najmanje deset godina prema zakonskom minimumu za to krivično djelo.

Završnu riječ u ovom slučaju odbrane optuženih iznijet će u ponedjeljak, 30. avgusta, nakon čega će biti poznat datum objavljivanja prvostepene presude.

Preduzimanje radnji krivičnog gonjenja prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.