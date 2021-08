U BRČKOM OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN NESTALIH

Međunarodni dan nestalih osoba, koji se u svijetu obilježava 30. avgusta, obilježen je i u Brčko distriktu. Obilježavanje je počelo ispisivanjem poruka na štandu postavljenom na Trgu mladih, nakon čega je povorka krenula iz centra grada prema mostu Brčko-Gunja, gdje su, kao što to čine već godinama, položili vijence, a potom bacili cvijeće i bijele balone sa ispisanim porukama u rijeku Savu.

Ramiz Ahmetović, predsjednik Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka iz Brčkog ovom prilikom je ponovio da nisu zadovoljni radom institucija u BiH, kao ni radom brčanske Policije i Tužilaštva kada je traženje nestalih u pitanju.

„Apsolutno smo nezadovoljni radom nadležnih, prije svega brčanskog Tužilaštva i Policije, jer u posljednjih deset godina nije pronađena ni jedna, u ratu nestala osoba“, rekao je Ahmetović.

Ovom skupu prisustvovao je i gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić. On je ovom prilikom poručio da će Vlada Distrikta insistirati na traganju za nestalima dok god se i posljednji ne pronađe.

“Ovdje najviše može uraditi onaj ko je po zakonima Distrikta i odgovoran za to, a to je Tužilaštvo Brčko distrikta koje ima nadležnost da upravlja procesima i obaveže Policiju Brčko distrikta da obave svoj dio posla. Na Vladi je da obezbijedi finansijska sredstva i kad god se to od nas tražilo mi smo ispunili svoje obaveze, a drugi trebaju ispuniti ono što je do njih“, istakao je Kadrić.

Organizatori ovog skupa su udruženja proistekla iz prethodnog rata, a koja zastupaju prava porodica civilnih žrtava rata.