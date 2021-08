GINCBURG: PRIJETI OPASNOST OD JOŠ OPASNIJIH SOJEVA VIRUSA KORONA

Direktor Naučnoistraživačkog centra “Gamaleja” i tvorac vakcine “sputnjik ve” Aleksandar Gincburg izjavio je da nas, ako se situacija bude ovako razvijala, čeka teška jesen, te da postoji velika opasnost od pojave novih sojeva virusa korona koji mogu biti još opasniji od delta soja.

Gincburg je istakao da u “Gamaleja” centru rade sve da spriječe pojavu i posljedice takvih scenarija, ali da vakcinacija na globalnom nivou ide sporo.

Prema njegovim riječima, neke zemlje su potpuno vakcinisale stanovništvo, dok na primjer Afrika još nije ni počela sa imunizacijom.

“Ako bi sada sve fabrike i pogoni u svijetu započeli proizvodnju samo jedne vakcine, nije važno koje, mogli bismo da proizvedemo količinu koja bi bila dovoljna za vakcinisanje samo 12 do 15 odsto stanovništva na planeti, a da bismo pobijedili ovaj virus treba da bude vakcinisano 70 odsto populacije”, rekao je Gincburg za “Glas Srpske”.

Govoreći o ruskoj vakcini, on je napomenuo da ona štiti od delta soja u 83 odsto slučajeva, te u 94 odsto slučajeva štiti od razvijanja težih oblika bolesti i hospitalizacije.

“Za razliku od `mRNA` vakcina, koje stvaraju samo jednu vrstu antitijela protiv proteina S i na taj način neutrališu virus, zbog čega njihova efikasnost protiv delta soja pada na 40 do 50 odsto, `sputnjik ve` stvara nekoliko vrsta ovih antitijela u koja spadaju i ona protiv delta soja, a takođe protiv britanskog i južnoafričkog soja”, pojasnio je Gincburg.

On je naveo da je delta soj opasniji nego svi prethodni i za razliku od vuhanskoj soja, koji kada uđe u ćeliju može da se replicira u virusne čestice koje ulaze u krv, delta soj prelazi iz ćelije u ćeliju kroz specijalne kanale formirajući na taj način ogromne ćelije koje stvaraju veliku količinu virusnih čestica, na hiljade puta više nego kod vuhanskog soja.

“Količina antitijela koju ste dobili poslije bilo koje vakcine ili preležane bolesti nije dovoljna da vas zaštiti od toga. Za to je potrebna mnogo veća količina antitijela. To se može dostići dobijanjem treće doze. Za sada smo pokazali da je za to najbolje primijeniti `sputnjik lajt`”, rekao je Gincburg.

On smatra da je vakcinacija djece neophodna, ali da bi se dozvolila primjena neke vakcine kod djece, ona mora da prođe ozbiljna klinička ispitivanja i to mnogo ozbiljnija nego kod odraslih.

“Prije mjesec dana smo počeli klinička ispitivanja `sputnjika ve` kod djece uzrasta od 12 do 17 godina. Ispitivaće se razne koncentracije ove vakcine, a one su manje nego kod odraslih i to kod 660 djece u toku godinu dana”, naveo je Gincburg.

Prema njegovim riječima, nakon toga specijalna komisija treba da proanalizira dobijene rezultate, pri čemu će se analizirati svaka, pa i najmanja nuspojava.

“Tek kada dođemo do zaključka da je vakcina efikasna i potpuno bezopasna za djecu, biće dozvoljena njena primjena”, rekao je Gincburg.

