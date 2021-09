OTVOREN RAZGOVOR SA ŠMITOM, NESKRIVENO O BONSKIM OVLAŠĆENJIMA

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas u Beogradu imao otvoren razgovor sa njemačkim diplomatom Kristijanom Šmitom, te da je potpuno i neskriveno iznio stav Srbije o primjeni bonskih ovlašćenja.

“Zamolio sam ga da imaju mnogo izbalansiraniji pristup, nego što su imali neki drugi predstavnici međunarodne zajednice u ranijem periodu”, rekao je Vučić.

On je novinarima u Zemunu izjavio da je bilo riječi o situaciju u regionu, da je Šmit iznio neke svoje zebnje, te istakao da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i integritet BiH, ali i cjelovitost i integeritet Republike Srpske unutar BiH.

“Rekao sam da želimo još bolje ekonomske i svake druge veze kako sa Republikom Srpskom, tako i sa BiH”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je iznio i stav Srbije o primjeni bonskih ovlašćenja i o tome govorio potpuno neskriveno i fer.

“Jer je u redu da svakome kažete u lice šta mislite. I on je meni, svakako, rekao ono što on misli. Tako da, to je bio otvoren razgovor, ali nisu lake teme na stolu”, rekao je Vučić.

Na pitanje da li je bilo riječi o radu srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH, Vučić je rekao da nije, niti se on time bavi, te da je to pitanje za srpskog člana Predsjendištva BiH Milorada Dodika.

“To su njihove odluke. Mi smo se bavili ulogom Srbije i Dejtonskim sporazumom, onome na šta mi imamo pravo, našom analizom i našim sagledavanjem situacije”, rekao je Vučić, podsjetivši da će u nedjelju, 12. septembra, ponovo razgovarati sa Dodikom, te da će Republika Srpska uvijek imati podršku Srbije.

Vučić je na Zemunu prisustvovao ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina kineske kompanije “Sinofarm”, uz zajedničko ulaganje Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata /UAE/, za koju je rekao da je regionalno čudo i srpski ponos.

Kamen temeljac za srpsku fabriku vakcina je položen u zemunskom naselju Soko Salaš, kod Beograda, u dijelu privredne zone Auto-put.

/SRNA/