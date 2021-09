BRČKO: NULTA TOLERANCIJA PREMA KORUPCIJI PREDUVJET ZA POSTIZANJE ZAJEDNIČKOG PROSPERITETA

U četvrtak, 16. septembra, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Distrikta i Ureda za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Ovim memorandumom formaliziran je sistem, zasnovan na kriterijima, za pomoć Brčkom u uspostavi efikasnog Ureda za prevenciju korupcije, čiji je cilj da u Distriktu zaživi politika nulte tolerancije prema korupciji.

Putem administrativnih revizija i istraga, Ured će, kao nezavisno tijelo, ocjenjivati poštivanje propisa o zapošljavanju, nabavkama i izdavanju dozvola u cijelom javnom sektoru kako bi se iskorijenila korupcija i ojačale sistemske kontrole.

Također je neizostavna i uloga građana kao zviždača koji će ovom uredu prijavljivati uočene zloupotrebe javnih funkcija ili javnih sredstava. Bez toga, Brčko ne može postati zajednica zasnovana na pravičnosti, transparentnosti i meritokraciji, što je neophodno ukoliko se mladim ljudima želi pružiti razlog da ostanu u Distriktu.

„Potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju vidimo da Brčko kreće na pravi put da povrati povjerenje javnosti u institucije Distrikta. Ali povjerenje se stiče, tako da se rezultati rada ovog ureda i Komisije za utvrđivanje sukoba interesa moraju vidjeti do proljeća sljedeće godine. Uspješnost njihovog rada značit će da je ostvarena ideja koja stoji iza obilježavanja Dana Brčko Distrikta, jer su Vlada i institucije Distrikta osnovane da bi bile primjer javne službe u BiH. Za to će biti potrebna sredstva i podrška Uredu i Komisiji kroz budžetska izdvajanja Vlade i Skupštine još ove jeseni čime bi jasno dali do znanja da je borba protiv korupcije prioritet,“ naglasio je Scanlan.

Supervizor je o ovom cilju i drugim relevantnim temama razgovarao na sastancima sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta, glavnim koordinatorom Vlade Distrikta, te predsjednicom i članicama Komisije za utvrđivanje sukoba interesa.