SUTRA PROMJENLJIVO UZ SUNČANE INTERVALE I POVREMENU KIŠU

U BiH sutra će preovladavati promjenljivo vrijeme, uz sunčane intervale i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u južnim krajevima, te ponegdje u centralnom pojasu i na zapadu.

Temperature vazduha biće u padu u odnosu na prethodni dan, a uveče će biti pretežno suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu i istoku do 25 stepeni Celzijusovih.

Uslovi za mjestimičnu kišu se očekuju u noći sa subote na nedjelju, uglavnom u sjevernom pojasu i na jugu.

Temperatura vazduha danas u 14.00 časova: Kalinovik i Han Pijesak 16, Sokolac i Čemerno 17, Mrakovica 18, Doboj i Srebrenica 20, Sarajevo, Banjaluka, Višegrad, Gacko, Prijedor i Ribnik 21, Mrkonjić Grad i Nevesinje 22, Rudo 23, Šipovo 24, Bileća i Trebinje 26, Bijeljina i Zvornik 27, te Neum 28 stepeni Celzijusovih.

