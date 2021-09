ZELJKOVIĆU I DRUGIMA ODREĐEN JEDNOMJESEČNI PRITVOR

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Branislavu Zeljkoviću, direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i ostaloj trojici osumnjičenih za zloupotrebe prilikom nabavki koje je Institut sprovodio.

Iz Suda je saopšteno da pritvor može trajati najduže mjesec dana, a računa se od časa lišavanja slobode.

U saopštenju je navedeno da postoji osnovana sumnja da je lice čiji su inicijali B. Z. počinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, S. B. i D. D. krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba u postupku javne nabavke, a S. M. krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju.

U saopštenju se dodaje da pritvor za osumnjičenog B. Z. može trajati najduže do 16. oktiobra u 00.05 časova, za S. B. do 15. oktobra do 17.25 časova, za D. D. do 15. oktobra u 16.40 časova i za osumnjičenog S. M. najduže do 15. oktobra do 20.30 časova.

Republički javni tužilac predložio je ranije pritvor za Slavka Bojića, Sašu Markovića, Dragana Dubravca i Branislava Zeljkovića koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i nezakonite radnje u postupcima javne nabavke koje je sprovodio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

U policijskoj akciji, osim Zeljkovića, uhapšeni su vlasnik turističke agencije “Travel for fan” Saša Marković, direktor firme “Promeding” Dragan Dubravac i direktor “Prokontrola” Slavko Bojić.

Zeljković je priveden u četvrtak, 16. septembra, u popodnevnim časovima u prostorije Republičkog javnog tužilaštva u Banjaluci na ispitivanje, gdje su ranije saslušani Bojić, Marković i Dubravac, koji su se branili ćutanjem.

Istragom u ovom predmetu rukovodi Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva.

