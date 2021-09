NARKO ESTETIKA : Seks, droga i plastična hirurgija

Zapadna meksička država Sinaloa dom je najmoćnijeg i najkrvavijeg narko kartela u zemlja. Novac koji se tu obrće ostavio je neizbrisiv trag na odnosu između narko dilera i mladih žena – i pokrenuo lokalnu opsesiju plastičnom hirurgijom.

Na stolu klinike u gradu Culiakanu, doktorica Rafaela Martinez Terasas ima hrpu prijava potencijalnih klijenata – žena koje žele da se operišu. Većina traži operativne zahvate povezane s onim što je postalo poznato kao “narko estetika”.

“Uži, definisaniji struk. Širi kukovi sa većom zadnjicom.I ako govorimo o grudima, obično su velike”, kaže Martinez.

La buchona voli luksuz i ima ljubavnika narko dilera

Žena s ovom hiper-feminiziranom, karikiranom siluetom često se u Meksiku naziva la buchona – naročito ako još voli i luksuznu, dizajnersku odjeću i ima ljubavnika narko dilera, piše BBC.

“Prosječno godište mojih pacijentica je između 30 i 40. Ali često mi dođu i mnogo mlađe žene, čak i maloljetnice ispod 18 godina. One se nadmeću među sobom – koja ima najbolje telo ili najtanji struk”, kaže doktorica.

Žene i tinejdžerke nekad dođu na pregled sa majkama ili prijateljicama. Druge dolaze sa muškarcem ili same.

“Često dođu sa dečkom koji plaća zahvat. A razni muškarci me pozovu i kažu: ‘Hej, doktorice – poslat ću vam djevojku koju treba da operišete’. Jedan čovek me je pozvao i rekao: ‘Doći će vam jedna od mojih djevojaka, znate šta ja volim, ne slušajte šta ona govori – zato vas plaćam”. Rekla sam mu da raspravi to s njom, jer kad je pacijentica u mojoj operacionoj sali, ona donosi odluke”, objašnjava doktorica.

Ovaj čovjek poslao je možda tridesetak žena doktorici Martinez na operaciju. Po cijeni od 6.500 dolara po liposukciji, zahvati nisu jeftini. Isplata se često obavlja u gotovini.

“U ovim slučajevima novac naravno potiče od trgovine drogom. Nekada sam sebi govorila: ‘To definitivno nije dobro.’ Sada nisam promijenila mišljenje, ali prosto više ne razmišljam o tome toliko pred operaciju. To je zato što privreda ovdje u Sinaloi – restorani, kafići, bolnice – zavise od trgovine drogom”, kazala je Martinez.

Martinez se trudi da posavjetuje žene čije operacije plaća njihov ljubavnik. U sali za pregled, doktorica viđa dokaze poluugovorenih, često privremenih veza između muškaraca i žena. To su intimni odnosi u Sinaloi koje oblikuje – neki bi rekli izobličuje – trgovina drogom.

Supruga čuva djecu, druge služe kao trofej

“Za narkosa je veoma važno da ima prelijepu ženu kraj sebe… To je prototip”, kaže Pedro (nije mu pravo ime).

On sebe opisuje kao ličnog trenera i kreće se u krugovima trgovine drogom u Sinaloi.

“Muškarci se takmiče među sobom oko žena. Vaša supruga će biti neko ko će ostajati kod kuće i starati se o vašoj djeci. Druge žene koje imate više su kao trofeji”, kaže on.

A tu je na djelu i nešto još primarnije.

“Muškarci su motivisani požudom – za velikom zadnjicom i velikim grudima.Više od svega je to požuda”, kaže on.

Pedro je platio estetski zahvat za dvije žene.

“Možda vam neko koga znate kaže: ‘Moja prijateljica želi da uradi grudi, ili zadnjicu, ili da popravi nos.Traži sponzora’. I ako privlači muškarca, onda će on biti njen sponzor ili kum”, kaže on.

I dođe do sporazuma.

“Onda žena kaže: ‘U redu, moje tijelo je tvoje na šest mjeseci ako platiš operaciju'”, kaže Pedro.

A ovi neformalni ugovori ne moraju da se tiču samo operacije.

“Često ako žena nije kćerka nekog ko je imućan traži dečka koji može da je izdržava”, kaže on.

I zato sporazum može da se tiče stvari kao što su automobil, kuća, gotovina ili luksuzne stvari.