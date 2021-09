Za pokušaj ubistva navijača optuženom pet godina i četiri mjeseca zatvora

Dokazavši optužbe pred sudom, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH okončalo je postupak protiv Marka Dedića (24) iz Brčkog optuženog da je prošle godine na putu prema Bijeljini, u mjestu Trnjaci, upotrebom vatrenog oružja pokušao ubistvo navijača FK Crvena zvezda. Za pokušaj ubistva i izazivanje opće opasnosti prema više lica koja su se u koloni vozila kretala za Beograd, on je nepravosnažno osuđen na kaznu zatvora od pet godina i četiri mjeseca.

Podsjetimo, poslije samo dva mjeseca istrage, Tužilaštvo Distrikta podiglo je optužnicu protiv Marka Dedića optuživši ga da je 20. juna prošle godine oko 14.05 sati na magistralnom putu M14.1 Brčko- Bijeljina pokušao ubistvo i izazvao opću opasnost u odnosu na više lica. Prema optužnici, on je zajedno s još jednim licem, u namjeri da ih pronađu i napadnu, automobilom sustigao kolonu vozila s navijačima FK Crvena zvezda koja se kretala za Beograd. Optuženi se upravljajući vozilom približio navijačkoj koloni u mjestu Trnjaci, a zatim je lice koje se s njim nalazilo u automobilu iz automatskog oružja ispalilo više projektila u pravcu kolone. Usljed takvog napada došlo je do oštećenja na oba vozila u koloni, među kojima i do proboja projektila kroz vjetrobransko staklo zadnjeg vozila, te nanošenja tjelesnih povreda dvojici maloljetnika iz Prijedora.

Tužilaštvo je, u saradnji s Policijom Distrikta, sprovelo brzu, intenzivnu i sveobuhvatnu istragu usmjerenu na neodložno procesuiranje osumnjičenih okončavši je prema Dediću podizanjem optužnice za krivična djela ubistva, u pokušaju (iz člana 163 stav (1) Krivičnog zakona Distrikta), izazivanja opće opasnosti (iz člana 317 stav 3) i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih tvari (iz člana 365 stav 1). Nakon što je dokazalo optužbe za pokušaj ubistva i izazivanje opće opasnosti, Dedić je za ova krivična djela nepravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od pet godina i četiri mjeseca. Prethodno mu je za pokušaj ubistva utvrđena kazna zatvora od pet godina, dok mu je za izazivanje opće opasnosti utvrđena zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci. Istovremeno, on je oslobođen od optužbi za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih tvari, a jednako kao i Tužilaštvo, presudu Osnovnog suda Brčko distrikta BiH može pobijati žalbom.