SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO UZ SUNČANE PERIODE

U BiH sutra će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, na istoku uz moguću kišu, a temperatura će biti i do 25 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti umjereno oblačno i uglavnom suvo, a ponegdje po kotlinama i riječnim dolinama moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od devet do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

