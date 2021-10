U Njemačkoj raste inflacija, a fabrike se zatvaraju

U Njemačkoj je inflacija nastavila rasti i u septembru. Jedan od razloga su globalni problemi u nabavci sirovina i poluproizvoda. Zbog toga je proizvođač automobila Opel sada zatvorio cijelu jednu fabriku.

Ko sada kupuje novi automobil mora biti spreman više potrošiti. Jer prema aktuelnoj analizi automobilskog stručnjaka Ferdinanda Dudenhöffera, nova vozila su u prosjeku poskupila za 360 eura. On kao razloge navodi manji broj registracija na jedan dan – način na koji prodavac kupcu novo vozilo može ponuditi znatno jeftinije, manje popuste kod 30 najtraženijih novih modela te sve više hibridnih i električnih automobila.

No glavni je razlog nestašica poluproizvoda s kojom se automobilska industrija sve teže nosi. “Manja ponuda automobila dovodi do rasta cijena”, pojašnjava šef znanstvenog instituta Center Automotive Research (CAR) iz Duisburga.

Opelova tvornica u Eisenachu obustavila proizvodnju

Koliko su ti problemi ozbiljni, pokazalo se već prošlih sedmica, kada su razni proizvođači najavili skraćeno radno vrijeme za svoje zaposlene. A u četvrtak je Opel zbog globalne nestašice poluproizvoda najavio obustavu cijele proizvodnje u fabrici u Eisenachu u Tiringiji do kraja ove godine. Kako je saopšteno, proizvodnja će se nastaviti iduće godine ako se nabavka normalizuje. Do tada su zaposlenici te fabrike na skraćenom radom vremenu.

Nestašica sirovina i poluproizvoda utieče na rast cijena i u drugim industrijskim granama. I zato je u septembru inflacija u Njemačkoj, prema prvim procjenama Saveznog ureda za statistiku u Wiesbadenu, porasla na 4,1 posto. To je najviša inflacija u zadnjih skoro 30 godina, piše DW.

Korona i dalje stvara velike probleme.

Statističari ističu da je to, s jedne strane, takođe i posljedica vremenski ograničenog smanjenja poreza na dodatnu vrijednost i niskih cijena energenata za vrijeme krize u 2020. godini. Jer, poskupljenje se mjeri u odnosu na prošlu godinu, dakle u ovom slučaju u odnosu na godinu u kojoj su cijene u određenim segmentima bile znatno niže.

No razlog rasta inflacije su i nestašice u nabavci i uopšteno povećana potražnja jer ljudi zbog korona-krize novac nisu mogli potrošiti negdje drugdje, recimo na putovanja i izlaske. Zato su više trošili na kupovinu stvari ili opremu za rad od kuće.

U automobilskoj i elektroničkoj industriji prije svega nedostaje poluproizvoda, u građevini nema dovoljno drveta, čelika i plastike – i u skladu s tim su i cijene porasle. No trenutno su znatno skuplje i životne namirnice. I tu veliku ulogu igraju problemi uzrokovani korona-krizom. Nakon ograničenja i lockdowna potražnja je porasla, većina svjetskih privreda bilježi rast. No istovremeno su za vrijeme krize mnoge kompanije i logističari smanjili opseg svog rada. A u pojedinim regijama još uvijek su povremeno na snazi stroge mjere za suzbijanje pandemije, pa to znači i smetnje u proizvodnji.