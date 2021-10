BiH s Hrvatskom i Srbijom dobija još tri nova mosta

Ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković i ministar saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović potpisali su prošle godine sporazum o održavanju i rekonstrukciji deset mostova na državnoj granici dviju zemalja koji uključuje razmjernu podjelu troškova u omjeru 50:50, piše Večernji list BiH.

Sporazumom se uređuju odnosi međusobne saradnje u pogledu održavanja i rekonstrukcije deset mostova, od kojih je većina preko rijeke Save, dok se nekolicina odnosi na mostove preko rijeke Une te rijeka Maljevac i Korane. Realizacija sporazuma podrazumijeva redovno i vanredno održavanje mostova.

- Svjesni smo da bez razvoja infrastrukture nema ni razvoja regije te da je za Bosnu i Hercegovinu i sve ljude koji žive na ovim prostorima dobra svaka vrsta povezivanja sa zemljama regije – rekao je tada ministar Mitrović.

U ovom trenutku, kao što je poznato, izvode se radovi na izgradnji dvaju kapitalnih strateških projekata – na novom mostu kod Gradiške koji će spajati BiH i Hrvatsku, kao i novom mostu preko rijeke Save na dionici autoputa Sremska Rača – Kuzmin, dok je u planu i izgradnja novog mosta između BiH i Hrvatske pored Brčkog. Sve bi moglo biti gotovo, očekuje se, do kraja 2025.

Kada je riječ o projektima u realizaciji, u završnoj su fazi radovi na mostu kod Gradiške koji je, baš kao i u slučaju Svilaja, zajednička investicija BiH i Republike Hrvatske, a koja će predstavljati još jedan dio mozaika ukupnog saobraćajnog povezivanja BiH s Hrvatskom i, u ovom slučaju, spajanja autoputa s bosanskohercegovačke strane na brzu cestu s hrvatske strane koja ide preko Okučana i Virovitice do granice s Mađarskom. Isti će most omogućiti i brže i lakše povezivanje s međunarodno značajnim prometnim koridorom X koji ide od Austrije do Grčke, a njegov je dio autoput Zagreb – Beograd. Kada bude gotov, most će biti dug 426 i širok 22,50 metara, imat će četiri trake, po dvije u svakom smjeru. Svaka traka biće široka 3,75 metara. Minimalna širina plovnog gabarita ispod mosta je 91 metar. Nosiva čelična konstrukcija mosta teži 4650 tona. Gradnja mosta trebala bi potpuno biti završena u maju iduće godine, a procjenjuje se da će njime za desetak godina prelaziti oko 28 hiljada vozila dnevno.

- Most preko rijeke Save u skorijoj će budućnosti već postojeći autoput Gradiška – Banja Luka povezati s mrežom evropskih autoputeva, što ima izuzetan značaj za građane i privredu Bosne i Hercegovine, ali i regije. Izgradnjom mosta Bosna i Hercegovina otvara vrata prema Evropskoj uniji i povezuje se na mrežu evropskih putnih koridora, a autoput dobija svoju punu funkciju, čime će se omogućiti i brži razvoj ovog dijela zemlje – naglasio je nedavno ministar saobraćaja i veza BiH Vojin Mitrović.

Nešto istočnije, Brčko uskoro čeka modernizaciju postojećeg mosta preko Save kako bi se riješio problem saobraćaja teretnih vozila, ali se paralelno s tim planira raditi i na pripremi dokumentacije za izgradnju novog mosta, a sve u cilju osiguranja kvalitetnijeg zajedničkog povezivanja. Kada je riječ o povezivanju sa Srbijom, kao što je poznato, u toku su radovi na mostu preko rijeke Save na dionici autoputa Sremska Rača – Kuzmin. Radi se o kapitalnom projektu koji je dio budućeg autputa Sarajevo – Beograd, a koji za BiH, između ostalog, znači i povezivanje s koridorima X i XI unutar Srbije, odnosno s autoputem Beograd – Šid i saobraćajnicom preko Požege. Sve zajedno otvoriće BH privredi nove prilike za razvoj, kao i mogućnost bržeg i efikasnijeg plasiranja roba na druga tržišta.