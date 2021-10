Milanović: Sutra od nas očekuju da čuvamo Schengen, čime? Lepezama?

Predsjednik RH se osvrnuo na snimak nasilja prema migrantima.

“Granica postoji, u svijesti i propisima jer cijeli Schengen je granica i zato još jednom – zaštitite ljude u nevolji, one koji su u opasnosti, a ovo treba istražiti da vidimo što se dogodilo i kakve posljedice Hrvatska može imati zbog toga”, rekao je Zoran Milanović komentirajući snimku nasilja nad migrantima i dodao:

“Ako Hrvatska čuva svoju granicu, bit će incidenata. Ali da bi Hrvatska imala posljedice, što onda radimo u EU? Sutra od nas očekuju da čuvamo Schengen, čime? Lepezama? Ako maknemo one koji su napravili nešto što nisu smjeli, imate ljude koji u nemogućim uvjetima rade puno za male novce.”

Potom je pojasnio: “Netko ide svjesno u protupravnu aktivnost, ne dolazi s ugroženog područja i pokušava metodom pokušaja i pogreške proći kroz Hrvatsku i dočepati se Schengena. Policija na tom putu treba ljude zaustaviti. To je teško, ljude se ne smije batinati. No, u obnašanju tog posla mogu se susresti sa svim i svačim.”

Na pitanje kako razlikovati nekoga ko traži azil od onoga s lošim namjerama, Milanović je rekao: “Ljudi dolaze iz BiH u kojoj nema prognaničke krize, gladi, građanskog rata, postoje uvjeti za temeljno zadovoljenje ljudskih potreba. Ne znam da postoji pravo prelaženja preko hrvatske granice u Sloveniju i dalje. To “tražim azil” nije pravo koje se ne provjerava.”

O fizičkoj barijeri na granicama rekao je: “Ne znam, ne sviđa mi se to, nikad mi se nije sviđalo. Ako se radi o granicama unutar postojećih državnih granica, Austrije i Njemačke ili Slovenije, može, ali onda ne vidim smisao Schengena. Ako se radi o vanjskim granicama, to će se morati dogovoriti jednoglasno, to je kompliciranija stvar. Žičana ograda prema BiH ili Srbiji – to je bolesno.”