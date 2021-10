SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM, NA PLANINAMA MOGUĆ SNIJEG

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, dok je na planinama moguć snijeg.

Tokom noći se očekuju padavine na istoku i jugu, a u višim planinama slab snijeg.

Jutro će biti oblačno sa slabom do umjerenom kišom, uglavnom na istoku i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do devet, na jugu do 12, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu oko 16, na planinama od tri stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelešnica minus tri, Han Pijesak i Čemerno jedan, Mrakovica i Sokolac četiri, Gacko pet, Mrkonjić Grad i Srebrenica šest, Sarajevo i Rudo sedam, Višegrad, Ribnik i Foča osam, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Srbac 10, Mostar 12, Bileća 13, te Trebinje i Neum 16 stepeni Celzijusovih.