Na bosanskohercegovačkim planinama sinoć je počeo padati prvi ovosezonski snijeg.

Snimci s nadzornih kamera pokazuju da se i jutros Bjelašnica, Vlašić i Jahorina pod snijegom.

Temperature su ispod nule, a snijeg je počeo padati u ranim jutarnjim satima.

I u naredna dva dana očekuje nas isto vrijeme, a na planinama će padati snijeg.

Jutarnje temperature bit će od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.