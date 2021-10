TRAGEDIJA U RUSIJI: PREŽIVJELI SAMO PADOBRANCI U REPU AVIONA

Prilikom slijetanja u regiji Tatarstan, raspao se ruski avion L-410. Ranije je saopšteno da je poginulo 16 ljudi. U avionu je bilo 20 padobranaca i dva člana posade.

Kako navode svjedoci, avion se srušio odmah nakon polijetanja. Prednji dio u potpunosti je srušen.

Miistarstvo zdravlja saopštilo je da među povrijeđenima ima i osoba u teškom stanju.

Samo šest padobranaca koji su se nalazili u repu aviona “L-410” preživjeli su pad letjelice rečeno je agenciji TASS u lokalnom aero-klubu.

“Šest preživjelih bili su i repnom dijelu. Jedan je, čak, prošao samo sa modricama i sam je izašao iz aviona”, izjavio je instruktor Oleg Šiporov.

On kaže da svi padobranci nose kacige tokom polijetanja i slijetanja, te da to pravilo važi do visine od 500 metara.

Spasioci su završili posao na mjestu pada aviona.

Pad aviona se desio oko 9 sati.