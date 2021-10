Završio na sudu jer je napravio alat koji “ljudima omogućuje da se odmore od Facebooka”

Developer Louis Barclay napravio je dodatak za internetski preglednik Unfollow Everything koji je, kako je sam rekao, trebao pomoći ljudima da manje koriste Facebook.

Naime, Unfollow Everything je dodatak za Google Chrome koji omogućuje korisnicima da deletiraju sve sa svog zida na Facebooku i to tako da prestanu pratiti prijatelje, grupe i stranice. To ne znači da više nisu prijatelji s njima, već samo da ne vide njihove objave.

Kako je napisao na Slateu, ako prestanete pratiti sve, vaš zid na Facebooku će biti – prazan.

To vam ostavlja slobodu da Facebook koristite bez zida, odnosno da ga prilagodite svojim željama prateći samo one prijatelje i grupe čije objave zaista želite vidjeti, istaknuo je Barclay te dodao kako se nakon toga vrijeme koje je provodio na toj društvenoj mreži dramatično smanjilo.

Gotovo preko noći, moja ovisnost o Facebooku postala je podnošljiva, dodao je Barclay.

Privukao je pažnji i naučnika sa Univerziteta Neuchatel u Švicarskoj, koji su željeli iskoristiti Unfollow Everything u svojoj studiji o tome kako objave na zidu utiču na vrijeme provedeno na Facebooku i zadovoljstvo korisnika. Čak su i započeli zajedničku saradnju na studiji.

No, iako se brojnim korisnicima ideja o čistom zidu svidjela, Facebooku baš i nije. Stoga je Barclaya odvukao na sud i uručio mu pismo u kojem stoji da mora “prestati s distribuiranjem svog dodatka internetskom pregledniku”. U prijevodu, mora ga ukloniti s interneta. Osim toga, zabranjen mu je pristup Facebooku i Instagramu te svim ostalim Facebookovim servisima.

Facebookovo ponašanje nije samo anti-konkurentsko, ono je i anti-potrošačko. Zaključani smo u platformu jer je korisna, a onda nas onemogućava da odaberemo kako ju želimo koristiti. Ne samo kroz uništavanje alata kao što je Unfollow Everything, već i kroz visoko manipulativan dizajn i opcije koje platforma donosi. Gubitnik je korisnik, a trošak su milijarde sati provedenih na Facebooku, piše Barclay.

Platforme ne bi smjele prijetiti tužbama i gašenjem računa istraživačima i developerima koji stvaraju alat koji jednostavno daje više mogućnosti odabira korisnicima. Koliko će ljudi zbog toga odustati od izrade svog alata?, napisao je na kraju Barclay dodavši da je barem, zbog svega što se dogodilo, njegova ovisnost o Facebooku, sad nestala.