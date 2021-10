SUTRA SUNČANO I TOPLIJE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i toplije vrijeme, pa će temperatura vazduha na sjeveru i jugu dostizati 20 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti pretežno vedro, na istoku umjereno oblačno, a lokalno po kotlinama i oko rijeka sa maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće uglavnom sunčano i toplije, uz promjenljivu dnevnu oblačnost i porast temperature.

Jutarnja temperatura od tri do sedam, na jugu do 11, na planinama od nukla stepeni Celzijusovih, a dnevna od 10 do 15, na jugu i sjeveru do 20, a na planinama od šest stepeni Celzijusovih.

Od naredne sedmice se u jutarnjim časovima očekuje gušća magla u kotlina, a preko dana uglavnom sučano vrijeme.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, ponegdje je bilo slabe kiše ili rosulje, a u Hercegovini vedro.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bješanica minus jedan, Han Pijesak i Ivan Sedlo četiri, Čemerno šest, Sokolac i Sarajevo sedam, Mrakovica, Srebrenica, Rudo i Foča devet, Mrkonjić Grad, Višegrad i Bugojno 10, Tuzla, Zenica i Šipovo 11, Ribnik 12, Banjaluka, Doboj, Livno i Gradačac 13, Bijeljina, Srbac i Sanski Most 14, Novi Grad,Brčko i Bihać 15, Mostar 17, Bileća 19, Trebinje i Grude 20 i Neum 21 stepen Celzijusov.