POTPISAN MEMORANDUM – BRČKO ULAZI U MREŽU „ZELENIH GRADOVA“

Gradonačelnik distrikta Esed Kadrić i direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj potpisali su danas Memorandum o razumijevanju koji se odnosi na projekat „Zeleni grad – akcioni plan“, kojim će Brčko kao četvrti grad u BiH postati dio ovog velikog projekta.

Gradonačelnik Esed Kadrić izjavio je nakon potpisivanja Memoranduma da Vlada preuzela obavezu da djeluje na izradi i implementaciji Akcionog plana i na identifikaciji investicijskih projekata iz djelokruga Zelenih gradova. Prema njegovim riječima, trebaće izvršiti analize i drugih projekata koji bi mogli biti uvršteni u Akcioni plan Zeleni gradovi.

On je napomenuo da je već započet projekat izgradnje transportnog cjevovoda vrijedan 6,5 miliona evra čija realizacija bi trebalo da krene u martu naredne godine.

Pored nastavka rješavanja vodosnabdijevanja, gradonačelnik je najavio aktivnosti na iznalaženju mogućnosti za izgradnju prečistača otpadnih voda.

„Digitalizacija infrastrukture, energetska efikasnost javnih zgrada, obnovljivi izvori energije, je takođe nešto što će se raditi kroz ovaj memorandum, kao i na identifikaciji investicijskih projekata, koje ćemo raditi zajedno sa EBRD-om“, rekao je Kadrić.

Na ovim poslovima biće angažovan i specijalni konsultant za prepoznavanje važnih projekata koji bi se prioritetno realizovali za potrebe razvoja Brčko distrikta i za stvaranje što kvalitetnijih uslova za život na području distrikta.

Direktorka EBRD u BiH Manuela Nesl izrazila je očekivanje da će Brčko realizacijom projekata vodosnabdijevanja i prečišćavanjem otpadnih voda pomoći svojim građanima da imaju pristup čistijoj vodi za piće i čistijim rijekama.

„Zapravo, ono što je konkretno, to su oni zeleni izvori, koji se mogu implementirati ovde, a koji će biti od koristi građanima Brčko distrikta. Takođe, imaćemo i neku vrstu tribine za građane da i oni kažu kakve su njihove perspektive u vezi sa projektom“, rekla je Nesl.

Ona je zahvalila vladama Italije i Austrije što učestvuju i ovim projektima. Do sada su u projekat Zeleni gradovi u BiH uvršteni Sarajevo, Zenica, Banjaluka i Brčko.