IZBORNA SKUPŠTINA NARODA I PRAVDE

Dosadašnji lider Političke organizaicje “Narod i pravda” u Brčkom Damir Bulčević jednoglasno je na sinoćnjoj Izbornoj skupštini izabran za predsjednika Izvršnog odbora stranke u sljedećem mandatu. Podršku za sekretara dobio je Rasim Smailović. Nakon obavljene unutarstranačke procedure, Bulčević se obratio prisutnima sa odgovarajućom političkom porukom.

On je tom prilikom pozvao, kako je rekao sve aktere da prekinu sa ratnohuškačkom politikom da se okrenu razvoju i ekonomiji kako bi se povećao standard građana, podigle plate.. …

Izbornoj skupštini prisustvovao je i predsjednik Političke orgnizacije “Narod i pravda” Elmedin Konaković. Obraćajući se prisutnima on je posebno naglasio da je NiP najbrže rastući politički projekat u BiH, koji će na narednim opštim izborima izaći sa svojim listama u preko 80 opština u BiH. On je još rekao da je Brčko distrikt veoma važan dio Bosne i Hercegovine i da će “Narod i Pravda” uvijek podržavati suverenitet Brčko distrikta koji je uređen konačnom Arbitražnom odlukom. Brčko distrikt je ključ bezbjednosti u BiH i kao takav mora svima predstavljati poseban segment u kreiranju politika i vođenju procesa važnih za Bosnu i Hercegovinu.