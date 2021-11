GUTERES:Najbogatije zemlje da se “pokrenu i povedu” svijet dalje od ivice propasti globalnog otopljavanja

Globalni lideri moraju zaboraviti blage riječi i ojačati napore u borbi protiv klimatskih promjena ukoliko u narednim decenijama žele da izbjegnu užasne ljudske patnje, naveo je generalni sekretar UN Antonio Guteres.

Guteres je u autorskom tekstu za britanski dnevnik “Indipendent” istakao da je gotovo vrijeme “diplomatske uljudnosti” i da najbogatije zemlje moraju da se “pokrenu i povedu” svijet dalje od ivice propasti globalnog otopljavanja.

“Dosadašnji postupci administracija jednostavno ne ispunjavaju ono što je potrebno. Nedavne nove objave o akciji protiv klimatskih promjena su dobrodošle i ispunjene su kritikama, ali naš svijet je na putu užasnog rasta globalne temperature iznad dva stepena Celzijusova”, napominje Guteres.

Generalni sekretar UN je zatražio od učesnika Konferencije UN o klimatskim promjenama u Glazgovu da nastave da streme ka ciljanom ograničenju zagrijevanja Zemlje na maksimalnih 1,5 stepeni Celzijusovih stepeni kao što je navedeno u Sporazumu iz Pariza 2015. godine, što smatra ostvarivim.

Međutim, on je, takođe upozorio da to može biti jedino postignuto ukoliko emisije ugljenika budu smanjene za polovinu tokom ove decenije i dostugnu nultu nivo do 2050. godine.