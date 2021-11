PREPORUKE POVODOM NAJAVLJENIH PADAVINA

Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite u Kantonu Sarajevo izdao je povodom najavljenih padavina za sutra i u utorak, 9. novembra, preporuke fizičkim i pravnim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava zbog mogućeg daljeg usložavanja situacije.

Preporučuje se svim pravnim i fizičkim licima da odmah u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina, te pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine, naveli su iz Operatnivnog centra.

Na taj način će se, kako dalje navode, stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

“Posebno apelujemo da opštinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora da reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih opština”, istakli su iz Operativnog centra.

Nove obilne padavine, posebno na jugu i istoku, meteorolozi su najavili u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. novembra.

U većini krajeva će u ponedjeljak pasti između 20 i 30, lokalno i 40 litara kiše po metru kvadratnom, a na istoku i u Hercegovini zbog pljuskova i nepogoda očekuje se 40 do 60, lokalno i do 70 litara.

Padavine će u utorak u većini predjela biti do 20 litara kiše po metru kvadratnom, osim na krajnjem istoku i Hercegovini gdje će pasti 30 do 60, lokalno i do 70 litara, saopšteno je ranije iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.