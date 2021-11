SUTRA OBLAČNO UZ POSTEPENI PRESTANAK PADAVINA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati oblačno vrijeme uz tendenciju smanjenja oblačnosti, na jugu i sa sunčanim periodima i toplije, dok se uveče očekuje djelimično razvedravanje.

U toku noći na utorak očekuje se kiša, a na planinama može provijavati slab snijeg, uz pad temperature vazduha.

Jutro će i dalje biti kišovito i hladno, ali se do podneva očekuje prestanak padavina u većini krajeva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do 13, a najviša dnevna od četiri do 10, TE na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak tri, Drinić, Mrakovica i Sokolac pet, Mrkonjić Grad šest, Sarajevo, Srebrenica i Šipovo sedam, Prijedor, Novi Grad i Ribnik osam, Banjaluka, Bijeljina,Brčko, Doboj, Zvornik, Rudo i Srbac devet, Višegrad, Kalinovik i Foča 10, Gacko i Čemerno 11, Nevesinje 12, Mostar 14, Bileća 13, dok je u Trebinju izmjereno 16 stepeni Celzijusovih.