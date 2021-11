SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa temperaturom od devet do 14, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, na jugu sa kišom ili pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana će se zadržati oblačno vrijeme, mjestimično uz koju kap kiše, u južnim predjelima do uveče oblačno i sa kišom. Ponegdje su mogući i kraći sunčani intervali.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica pet, Sokolac i Srbac sedam, Banjaluka i Zenica osam, Bijeljina,Brčko i Sarajevo devet, Prijedor 10, Srebrenica i Gradačac 11, Mrkonjić Grad, Ivan-sedlo i Livno 12, Doboj 13, Gacko i Tuzla 14, Bileća i Mostar 16, Trebinje 17, te Neum 19 stepeni Celzijusovih.