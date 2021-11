I SUTRA OBLAČNO I TMURNO

U BiH i sutra će biti oblačno i tmurno vrijeme, osim na istoku i jugu gdje će biti više sunčanih perioda i malo toplije.

Jutro će biti pretežno oblačno i maglovito na sjeveru i zapadu, a ponegdje će padati i slaba kiša, dok se na jugu i istoku očekuje više sunčanih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U poslijepodnevnim i večernjim časovima oblačnost će zahvatiti većinu predjela i usloviti slabu kišu na jugu i zapadu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do šest stepeni, na jugu do 12, a na planinama od minus jedan, a dnevna od šest do 13, a na jugu do 17 stepeni Celzijusovih stepeni.

Duvaće slab vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je djelimično vedro u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, dok se u ostalim krajevima zadržalo oblačno vrijeme.

/SRNA/