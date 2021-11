SUTRA TOPLIJE I SUNČANIJE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti toplije i sunčanije vrijeme, sa maglom po kotlinama.

Ujutro će ponegdje biti slabog mraza, kao i magle po kotlinama i u riječnim dolinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U pojedinim predjelima magla se može zadržati duži dio dana i tu će biti svježije. Uveče i tokom noći hladnije, sa uslovima za formiranje magle po riječnim dolinama.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova, poslijepodne promjenljiv.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do šest, na jugu do devet, na planinama od minus tri, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu oko 18, na planinama od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri, Čemerno, Ivan sedlo dva, Bugojno četiri, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Han Pijesak, Sarajevo, Zenica pet, Prijedor, Sokolac, Šipovo šest, Mrakovica, Bihać sedam, Gacko, Nevesinje osam, Doboj, Zvornik, Rudo, Srebrenica, Foča, Sanski Most, Tuzla devet, Srbac deset, Banjaluka, Drinić, Ribnik, Gradačac i Brčko 11, Bijeljina, Višegrad, Drvar 12 stepeni Celzijusovih.

U Livnu je bilo 13 stepeni, u Bileći 14, u Mostaru 15, u Neumu 16, a u Trebinju i Grudama 17 stepeni Celzijusovih.