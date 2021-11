NESTAO DANKO MAKSIMOVIĆ

Policija Brčko distrikta saopštila je da je juče oko 17.00 časova u Bijeloj nestao 58-godišnji Danko Maksimović, nakon što je u zaseoku Cvijanovići otišao od kuće s namjerom da prošeta. On se do sada nije vratio, a porodica je nestanak prijavila danas oko podne.

Kako je izjavljeno, on je u trenutku odlaska, na sebi imao plavi duks, plave patike i teksas plave hlače, srednje je visine, uredno obrijan i ošišan.

Policiji je takođe rečeno da se radi o bolesniku sa otežanom sposobnosti za komunikaciju.

Nakon prijave policija je krenula u pretraživanje terena, a s obzirom da do sada nema rezultata, pozivaju se građani da pomognu ukoliko imaju bilo kakve informacije o ovom čovjeku da ih dostave Policiji na brojeve telefona 122 i 049/233-200.