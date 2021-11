Izetbegović: “Nama treba 80.000 glasova u RS-u”, ” Ako HDZ ne bude spreman na kompromis, onda neće dobiti ništa”

U luksemburškom gradu Wiltzu održana je svečana tribina povodom predstojećeg Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na kojoj se prisutnima obratio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, javlja Fena.

Govoreći o aktuelnim poteškoćama sa kojima se BiH suočava, Izetbegović je rekao da je politika koju vodi SNSD secesionistička i da takve politike prijete miru i stabilnosti u BiH.

- Štetnost te politike je strahovita. Ona je upropastila stotine hiljada sudbina mladih ljudi, koji su napustili zemlju, a naročito RS. Ne može Dodik pobijediti. Može nas uvesti u neki limb, krizu, ali ne može pobijediti – poručio je Izetbegović.

Takođe je ukazao na nastojanja SNSD-a i HDZ-a BiH da cijeli probosanski blok, koji ima 60 posto ruku u Parlamentu BiH, suzbiju u imaginarnu „bošnjačku kvotu“ od 33 posto. Govoreći o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva, Izetbegović je ponovio da je nužno izmijeniti ovlasti i nadležnosti domova naroda, a da je moguće riješiti i pitanje izbora članova Predsjedništva BiH.

- Ako HDZ ne bude spreman na kompromis, onda neće dobiti ništa – kazao je Izetbegović.

Izetbegović je pozvao bh. dijasporu da se registruju i glasaju na predstojećim Općim izborima, naročito u entitetu RS, gdje će probosanske stranke, kako je rekao, konačno ponuditi jedinstvenu zajedničku listu.

- Nama treba 80.000 glasova u RS-u, da u Narodnoj skupštini RS-a dobijemo 10 ili 12 mandata. Kada to uradimo, onda je druga priča u BiH. To je jedan dan u četiri godine. Birajte koga god hoćete, ali birajte one koji vole BiH – poručio je Izetbegović.