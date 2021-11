Direktor Susreta Jakov Amidžić: Kazalište na sceni, publika u sali, sve ostalo je pitanje struke!

Direktor 38. Susreta pozorišta / kazališta BiH u Brčko distriktu BiH Jakov Amidžić na današnjoj konferenciji za medije potvrdio je da neće biti izvedena večerašnja predstava „ Zelena čoja Montenegra“ u izvedbi Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta iz Podgorice i „Grad teatra“ Budva. Razlog tome je što su četiri glumca zaražena koronavirusom. Što se tiče ostalih predstava, niti jedna nije otkazana od strane teatarskih kuća.

Na pitanje novinarke: „Kako Direkcija festivala komentira cijelu buru u vezi izvođenja predstava koju je izazvao Branislav Lečić, predsjednik stručnog žirija?“, Amidžić je kazao da je o svemu upoznat Organizacijski odbor i da je sve urađeno u skladu sa zakonom.

„Onog momenta kada je pravosudni sistem Republike Srbije objavio da ne postoji nikakvo djelo na osnovu kojeg je došlo do prijave, mi smo tog momenta krenuli u razgovore s Branislavom Lečićem, da dođe i bude u žiriju jer ga deset godina čekamo ovdje u Brčkom i hvala mu što je došao, sve ostalo nije u našoj nadležnosti. Prije nego je krenula prva predstava redateljka predstave Ateljea 212 je imala primjedbu na člana žirija u smislu da se radi o nemoralnoj ili amoralnoj osobi. Na moje pitanje zbog čega je on amoralan, nije bilo odgovora. Tada sam postavio pitanje cijelom beogradskom ansamblu zašto to ne riješe u Beogradu. Pitao sam ih, jer je ansambl prvobitno odbio da igra predstavu, kako ja kao Hrvat iz Bosne vjerujem pravosudnom sistemu R Srbije,“ izjavio je Amidžić, podsjećajući da je Direkcija dobila poruke o tome da neki ansambli neće primiti nagrade, kao i prijedloge o prerastanju festivala u reviju, što je neprihvatljivo.

S obzirom da su mnogi istupi pojedinaca vođeni primjedbom o neblagovremenom obavještavanju teatarskih kuća o sastavu stručnog žirija, Amidžić je istaknuo da Direkcija festivala nema praksu službeno obavještavati kazališta o članovima stručnog žirija.

„Ključ je: Kazalište na sceni i publika u sali, sve ostalo je zasnovano na struci“, zaključio je Amidžić.