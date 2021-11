HDZ1990 BRČKO : DONIJETI ZAKON O RESTITUCIJI

Saopštenje stranke HDZ1990:

Iako se Bosna i Hercegovina prije više od deset godina obvezala da će donijeti Zakon o restituciji, to se ni do danas nije desilo.

U međuvremenu je EU naglasila da će to biti jedan od uvjeta za nastavak europskih integracija, a nedavno je i Europski parlament usvojio rezoluciju kojom je pozvao BiH da ovo pitanje hitno riješi, da vrati imovinu privatnim osobama i vjerskim zajednicama.

U svojoj rezoluciji Europski parlament poziva na ispravljanje ovih povijesnih nepravdi, kao uvjet za primanje BiH u članstvo u EU.

“Pozivamo BiH da osigura pravo na imovinu i ohrabrujemo vlasti da pokrenu dijalog sa svim zainteresiranim stranama na ovim pitanjima”, istaknuto je u rezoluciji.

Ovo pitanje posebno dolazi do izražaja u Brčko distriktu BiH, obzirom da je do proglašenja Distrikta na ovom prostoru primjenjivan Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju RS-a te je dio građana i izvršio povrat ili obeštećenje imovine, a najveći dio naših građana to iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti učiniti, te je učinjena očita diskriminacija građana.

BiH je uz Albaniju jedina zemlja na zapadnom Balkanu koja još nije donijela zakon kojim bi se reguliralo ovo pitanje.

U europskoj rezoluciji posebno se obraća pažnja na pitanje restitucije Židovske zajednice, imajući u vidu Holokaust i masovno otimanje židovske imovine u svim europskim zemljama.