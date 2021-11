SUTRA ZAHLAĐENJE, SNIJEG NA PLANINAMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje zahlađenje s kišom koja će prema večeri oslabiti u svim krajevima.

Ujutru i prije podne biće oblačno sa kišom na jugu i zapadu, a u ostalim predjelima suvo. Na istoku se očekuje umjereno oblačno vrijeme, uz sunčane periode i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne padavine će biti jače na zapadu, a tokom dana jača kiša postepeno će se širiti ka istoku, uz zahlađenje. Uz pad temperature kiša će poslije podne i uveče na planinama postepeno preći u snijeg.

Do večeri se očekuje da padavine postepeno slabe u većini predjela.

Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, na planinama uz olujne udare, poslije podne slabi i okreće se na sjeverozapadni.

Najniža temperatura vazduha od jedan do sedam, na jugu do 11, a najviša dnevna od osam na zapadu do 16 na istoku, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, a u ostalim oblačno sa kišom.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Čemerno tri, Novi Grad šest, Bijeljina, Gradačac i Srbac sedam, Banjaluka i Gacko osam, Brčko,Zvornik, Kalinovik, Livno i Han Pijesak devet, Prijedor i Bihać 10, Mrkonjić Grad, Sokolac, Foča i Grude 11, Bileća, Doboj, Sarajevo i Šipovo 12, Bugojno i Sanski Most 13, Višegrad, Ribnik i Trebinje 14, Rudo i Srebrenica 15, te Mostar, Neum i Zenica 16 stepeni celzijusovih.