NIP:NAROD NEMA ZA HLJEB,A VI MAŠITE DOGOVORENIM ZASTAVAMA

Još jednom partije u vlasti pokazuju da su u čvrstom srodstvu i koaliciji. Svojim saopštenjima vezanim za događaj „nosanja“ zastave kroz naselje Ilićka pokušavaju skrenuti pažnju sa stvarnog stanja u Brčko distriktu BiH, jer cijene svih namirnica su više puta podizane te narod životari a ne živi.

Po državnoj vertikali, SDA i SNSD bacaju pojas spasa jedna drugoj i pokušavaju opstati na vlasti koristeći etno nacionalizam jer ih on najmanje košta. To pokušavaju bazirati na nacionalizmu i pričama o ratu kako bi sakrili stvarnu propast bosanskohercegovačkog društva koju su ove dvije partije i napravile imajući u vidu da je SDA skoro 30 a SNSD oko 16 godina na vlasti. Ovu priču i nemio događaj okreću u svoju korist, te reaguju odmah jer je to čist populizam na koji građani treba da “nasjednu“, a koji koriste godinama tako da nam ne preostaje ništa drugo nego da vjerujemo da je ovakav događaj dogovoreno isceniran.

Naravno, ovdje ne branimo stavove ni drugih partija koje su pokušale na ovoj temi i populizmu uzeti poene građana braneći tzv. interese jednog naroda jer jedva čekaju na ovakvim stvarima da dižu svoj rejting, s obzirom da nemaju šta drugo da ponude građanima te ovakve stvari koriste kako bi se prikazali borcima za narode iz kojih dolaze a što u stvari ih ne košta ništa i na čemu dobijaju popularnost kao i prethodnih 30 godina a građanima je sve lošije i sve nas je manje. Svjedoci smo da svake sedmice kojekakve zastave mimo one državne „šetaju” i „vozaju” se po gradu, te je odjednom sada problem eskalirao i diže se medijska fama oko toga.

Stranke u vlasti se ovakvim populističkim temama vrlo brzo obziru i medijski reaguju , jer su spin i privlače medijsku pozornost a na zahtjeve i prozivke za mnogo bitnije stvari poput tehničkog kiseonika koji se koristi u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ . Šute i uopće ne reaguju dok građani umiru i prednjačimo po stopi umrlih u BiH, dok nam cijene skoro svih namirnica vrtoglavo rastu niko ne poduzima ništa na zaustavljanju toga ili bar zaustavljanju rasta osnovnih životnih namirnica.

Zaključak je da gospoda želi vladati na poznatoj maksimi „zavadi pa vladaj“.

NARODE NEMOJTE NASIJEDAT NA OVAKVE „POTURENE” PROVOKACIJE, nego izađite i tražite svoja prava, osnovna ljudska prava koja su vam uskraćena a koja se „zamazuju“ ovakvim glupim i primitivnim djelima oko kojih oni koji su na vlasti beru poene jer su čist populizam i ništa ih ne koštaju a „mažu“ oči javnosti da se oni brinu za svoje narode, na tome jako dobro profitiraju.

Nemojmo da se zavaravamo gospodo, napadate se prividno i dižete sebi rejtinge s tim, dok nam narod odlazi iz sve tri nacije i dok nam je narod gladan takođe iz sve tri nacije.

Pozivamo građane Brčko distrikta BiH da ne „ nasijedaju“ na ovakvu brigu i da traže unaprijeđenje svojih prava i sloboda zajamčenih Ustavom BiH, da traže mnogo bolji ekonomski napredak u koji ih ovi nacionalisti bojimo se nisu u stanju povesti.