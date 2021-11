SRBIJA,GRUJIČIĆ: NOVI SOJ IZ JUŽNE AFRIKE POTVRDA DA JE VIRUS KORONA BIOLOŠKO ORUŽJE

Direktor beogradskog Instituta za onkologiju Danica Grujičić smatra da pojava novog, drastično mutiranog soja virusa korona iz južne Afrike omikron predstavlja potvrdu da je taj virus biološko oružje.

“I dalje mislim da je to samo potvrda činjenice da je to biološko oružje. Kakvi to monstrumi moraju da budu da tako nešto naprave!? Da je to veštački napravljeno, ja uopšte nemam nikakvu dilemu”, rekla je Grujičićeva za TV Prva.

One je istakla da ne zna da li se sada namjerno prave drugi sojevi virusa ili se otelo kontroli, ali smatra neprihvatljivim da postoji ljudski um koji radi na tome da se što više ljudi razboli, bude nesposobno za rad i da što više ljudi umre.

Grujičićeva je ocijenila da u Srbiji sada znatno pada broj oboljelih od virusa korona, i da se, iako je ovaj talas masovniji, veliki broj ljudi liječi kod kuće, što pokazuje da je medicina “nešto” uspjela.

Ona je apelovala da se ljudi vakcinišu protiv virusa korona, kao i da se na vrijeme jave doktoru, ako primijete znakove onkoloških bolesti.

Govoreći o vezi NATO bombardovanja i porasta onkoloških oboljenja u Srbiji, Grujičićeva je rekla da nema nikakve dileme da je bombardovanje Srbije 1999. godine uticalo na porast malignih oboljenja i da se kod djece pojavljuju tumori koji se ne mogu svrstati ni u jednu poznatu kategoriju.

Prema njenim riječima, kod djece postoji enorman broj tumora koji su ranije bili rezervisani za ljude od 55 do 60 godina, tumora moždanog stabla, gde šta god da se uradi, to napreduje.

Grujičićeva je podsjetila da je, na osnovu podataka za centralnu Srbiju, bez Kosova, dokazano da posljednjih 20 godina postoji linearni rast broja maligniteta, te naglasila potrebu da država napravi nacionalni projekat u vezi sa ispitivanjem posljedica NATO bombardovanja i po životnu sredinu, i po zdravlje stanovništva.

Ona je navela da nije riječ samo o malignim, nego i autoimunim bolestima, tu je i sterilitet kod muškaraca i žena, budući da je sve veći broj parova kojima je potrebna pomoć da ostvare potomstvo, a tu su i patološke trudnoće.