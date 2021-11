NEOBIČNA SMRT U DONJEM ŽABARU: PREKLAO SE PRI PADU S BICIKLA

Danas je na mjesnom groblju sahranjen Aleksa Stević iz Donjeg Žabara, koji je u subotu veče smrtno stradao vraćajući se sa svinjokolja u Čović Polju.

On je držeći mesarski nož u unutrašnjem džepu kaputa, pao sa bicikla usljed čega je došlo do probadanja vrata.

Kako HIT televizija nezvanično saznaje pri padu je oštrica noža, koji se zabio u vrat, presjekla mu vratnu arteriju, nakon čega je ubrzo došlo do iskrvarenja.

Prema riječima jednog od komšija, Stević je uspio da izvadi nož iz vrata i da pozove u pomoć, ali je ubrzo iskrvario.

Aleksa Stević je živio sam i nije imao užu porodicu.

Izvor: RTV HIT