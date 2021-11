SUTRA UMJERENO OBLAČNO I TOPLIJE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje malo do umjereno oblačno i toplije vrijeme sa sunčanim periodima.

Jutro će biti promjenljivo oblačno i hladno, uz slab do umjeren mraz na planinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se malo do umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplije, a u večernjim časovima će na jugu i jugozapadu mjestimično biti kiše i pljuskova.

Duvaće umjeren do jak vjetar, jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do dva stepena, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od pet do 13 stepeni Celzijusovih