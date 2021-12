VIDEO: 15-godišnji ubica u Oxfordu mamio učenike da mu izađu pred nišan

Učenik je u srednjoj školi u Oxfordu ranio osam, a ubio tri osobe iz poluautomatskog pištolja. Policija ga je uhapsila i brani se ćutanjem. Videozapis koji se dijeli društvenim mrežama prikazuje kako je pokušao namamiti školske kolege da izađu na hodnik. Srećom, niko ga nije poslušao.

Ubijene su tri, a ranjeno osam osoba u američkoj saveznoj državi Michigan. Napadač je 15-godišnji učenik, koji je naposljetku i uhapšen, a kod sebe je imao pištolj.

Motiv ubistva još uvijek nije poznat, a preminule su dvije djevojčice od 14 i 17 godina te 16-godišnji dječak. “Sve je trajalo svega pet minuta”, izjavio je zamjenik šerifa okruga Oakland Michael McCabe.

Na videozapisu koji se širi društvenim mrežama vide se učenici u jednoj učionici u kojoj se skrivaju od napadača, a on ih mami da izađu u hodnik.

“Šerifov ured, možete izaći”, govorio je.

Video:

Video from inside one of the classrooms at Oxford High School, Michigan. pic.twitter.com/elxXCJS87E

— EPSTEIN's SHEET