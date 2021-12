SUTRA KIŠA, SUSNJEŽICA I SNIJEG

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno oblačno, u Hercegovini sa kišom, a u nižim predjelima sa kišom ili susnježicom koja će u većini područja preći u snijeg.

Ujutru će biti hladno sa kišom i ponegdje susnježicom u nižim krajevima, na planinama sa snijegom. Tokom dana na sjeveroistoku i jugu biće kiše, snijega na istoku i planinama, uz lokalno obilnije padavine i formiranje novog snježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Sarajevsko-romanijskoj regiji se može očekivati veća količina snijega. Moguća je i pojava kiše koja se ledi pri tlu tokom večeri.

Na sjeverozapadu i djelimično centralnim krajevima poslijepodne doći će do prestanka padavina i postepenog razvedravanja, u ostalim krajevima do večeri.

Jutarnja temperatura biće od minus dva do četiri, na jugu do 10, a dnevna od jedan do šest, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na planinama je zabilježen snijeg.