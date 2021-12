Gradonačelnik Kadrić najavio početak tradicionalne manifestacije „Čari zime“

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovione Esed Kadrić danas je zvanično najavio početak manifestacije „Čari zime u Brčko distriktu BiH“ koja će se održavati na Trgu mladih u toku mjeseca decembra 2021. i januara 2022. godine.

„Ovom manifestacijom nastojimo dodatno obogatiti našu turističku ponudu tokom zimskog perioda i mogućnost lokalnim proizvođačima da promovišu svoje proizvode i već je krenuo postupak postavljanja drvenih kućica za izložbeni i prodajni program u duhu same manifestacije. Ono što je novina ove godine jeste klizalište na Trgu mladih. Opredijelili smo se da klizalište bude otvoreno svakim danom od 10.00 do 21.00 sat, da cijena ulaznica bude simbolična, u visini od 1 KM, a ponedjeljkom i petkom će biti besplatno klizanje za sve učenike osnovnih škola sa područja Brčko distrikta BiH u periodu od 14.00 do 15.00 sati“, kazao je Kadrić.

Gradonačelnik je najavio održavanje koncerta, otkrivši ko će prisutne uvesti u Novu godinu. „Imat ćemo organizovan novogodišnji koncert na Gradskom trgu gdje će izvođač biti regionalna zvijezda Nina Badrić i sve ćemo upotpuniti vatrometom u ponoć“ izjavio je.

Kadrić je kazao da je bilo dilema u donošenju odluke za organizovanje ove tradicionalne manifestacije i dočeka zbog trenutne epidemiološke situacije, ali da je ipak odlučeno da se zimski mjeseci učine ugodnijima svima koji borave ili će boraviti u tom periodu u Brčko distriktu. Svi ovi projekti finansirani su iz Kabineta gradonačelnika.