Milanović: Ne možete reći da je Hrvatska agresor na BiH

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u utorak, delegati iz HDZ-a BiH, Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara, glasali su za zaključak Kluba srpskog naroda u kojem se traži da “oni koji su kreirali Inzkovu odluku o zabrani negiranja genocida, istu i ponište”.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović novinarima je otkrio da se juče čuo s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, vezano za situaciju s “Inckovim zakonom” koji govori o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, ali i o zabrani veličanja ratnih zločina i osuđenih ratnih zločinaca, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

- Ja sam se jučer čuo s Čovićem i malo me brifirao… Neki ljudi cijelo vrijeme govore da je Hrvatska bila agresor i da su Tuđman i Šušak bili isti kao Karadžić i Mladić. Ja sam rekao da Srebrenica nije isto što i Holokaust i Jasenovac. To je težak zločin s elementima genocida, to je rekao i sud, ali nijedan sud ne može biti sveto pismo. Nekim ljudima je to dobro leglo, nekim ljudima ili neljudima to nije dobro leglo. 5.000 ili 8.000 ljudi ili 80.000 ljudi nije isto. Nije isto događa li se u plinskim komorama ili se događa s mačetama. Ne znam kome bi takva moja izjava mogla škoditi. U onome što sam rekao nema ništa pogrešno i zlonamjerno, dapače, dobronamjerno je – rekao je Milanović.

- Ja nisam mentor gospodina Čovića. On je predsjednik najveće stranke hrvatskog naroda u BiH. Ispada da HDZ i SDA tamo imaju monopol na bošnjaštvo i hrvatstvo i tako to možda i jest u BiH. Izetbegović nije toliko predstavnik Bošnjaka koliki je Čović predstavnik Hrvata. Tuđman je isti kao Milošević, hrvatski generali su isti kao Mladić i Karadžić – to je psovački rječnik, to su laži – rekao je Milanović.