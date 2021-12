BIJELJINA: Milenko Tomić napio djevojčicu, odveo je u hotelsku sobu i seksualno zlostavljao

Okružni sud u Bijeljini produžio je za naredna dva mjeseca pritvor Milenku Tomiću, predsjedniku Bokserskog saveza RS i generalnom sekretaru Bokserskog saveza BiH, koji je prije mjesec uhapšen zbog obljube 14-godišnje djevojčice.

- Okružni sud u Bijeljini je, na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, dana 02.12.2021. godine donio Rješenje kojim se licu M.T. produžava pritvor u trajanju od dva mjeseca, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina, iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Prijedlog za produženje pritvora je stavljen zbog osnovane bojazni da bi M.T. boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i na taj način ometati istragu, kao i da bi došlo do narušavanja javnog reda obzirom na težinu krivičnog djela i zaštićeno dobro, shodno članu 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku RS- saopćeno je iz Okružnog tužilaštva Bijeljina.

U obrazloženju odluke Okružni sud u Bijeljini je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je Tomić u vremenskom periodu od avgusta 2021. godine pa do septembra 2021. godine, kao trener u namjeri da zadovolji svoj seksualni nagon, više puta nagovarao djevojčicu (2007. godište) da pristane „na spolne radnje sa njim“

Kritični događaj se desio 30. septembra ove godine na takmičenju na Sokocu kada je Tomić nagovorio djevojčicu da konzumira alkoholna pića, koje je nabavio i donio u hotelsku sobu. Kada je pod dejstvom alkohola zaspala on ju je ljubio po ustima, dirao po intimnim dijelovima tijela i seksualno zlostavljao.

Za sve navedeno vrijeme putem aplikacije Viber sa svog telefona upućivao je djetetu poruke seksualne konotacije opisujući šta joj je radio, te šta bi joj radio i predlažući joj način i mjesto da vode ljubav- navodi se u obrazloženju.

Osumnjičeni je nakon što je saznao da su roditelji maloljetnice upoznati sa prepiskom između njega i njihove kćerke, putem drušvenih mreža, pokušao vršiti uticaj na njih da ga ne prijavljuju.

Stavio im je do znanja da ukoliko ga prijave, da će njihova kćerka biti izložena sramu i osudi javnosti, a „da on ima brojne veze i da je vrlo uticajan i da on neće odgovarati“. Također je kasnije pokušao da utiće na roditelje prijeteći objavljivanjem kompromitujućih snimaka njihove kćerke.