SUTRA KIŠA I SNIJEG

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje postepeno zahlađenje i snijeg u većini predjela.

Ujutro na jugu i zapadu padaće kiša, uz jak do olujni vjetar.

Prije podne kiša će jačati na jugu i zapadu i postepeno se širi ka centralnim i istočnim predjelima. U Hercegovini se očekuju obilnije padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri padavine će postepeno slabiti i premještati se ka istoku, dok će na sjeverozapadu i sjeveru prestati.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog i jugoistočnog smjera, a u sjevernim područjima sjevernog i sjeverozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva na istoku do šest na zapadu, na jugu do 10 stepeni, a dnevna od šest na zapadu do 10 na istoku, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.